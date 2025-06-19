Ярославский суд обязал власти создать маневренный фонд жилья

Суд обязал администрацию Брейтовского сельского поселения сформировать маневренный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство выяснило, что в сельском поселении есть пять домов, признанных аварийными. В них зарегистрирован 31 житель. При этом в маневренном фонде имеется лишь одно жилье, расположенное в 44 км от Брейтово. В самом селе жилых помещений нет. Как отмечают в прокуратуре, это делает невозможным предоставление нуждающимся гражданам жилья в случае необходимости.

Ввиду того, что администрация не предпринимала мер по созданию маневренного фонда, прокуратура и обратилась в суд.

Алла Чижова