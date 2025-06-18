КСИР: Иран атаковал Израиль сверхтяжелыми ракетами «Саджил»

Иран использовал баллистические ракеты «Саджил» в ходе 12-й волны обстрелов Израиля, передает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian news agency WANA / Handout / Reuters Фото: Iranian news agency WANA / Handout / Reuters

По данным иранского информагентства Tasnim, дальность полета этих двухступенчатых реактивных снарядов составляет 2 тыс. км.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Страна атаковала крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Вечером того же дня Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание 3», в рамках которой атаковала еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. 18 июня телеканал ABC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Лев показывает когти».