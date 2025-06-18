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Водитель насмерть сбил школьницу в Новороссийске

В Новороссийске произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Lexus, двигался по улице Видова. Он сбил школьницу, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок скончался на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина

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