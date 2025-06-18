ФРС сохранила процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функцию центрального банка Соединенных Штатов, сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом говорится в заявлении на сайте американского регулятора. Такой диапазон сохраняется с декабря 2024 года.

«Неопределенность в отношении экономических перспектив снизилась, но остается высокой»,— указано в заявлении.

Решение ФРС совпало с ожиданиями рынка. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME, вероятность сохранения ставки составляла 99,9%. Шанс в 0,1% приходился на снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Аналитики ожидают, что к снижению ставки ФРС вернется не раньше июля. Эксперты, опрошенные Trading Economics, а также экономисты Goldman Sachs предполагают, что до конца года ФРС снизит ставку трижды — в сумме на 75 базисных пунктов.