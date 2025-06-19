Производители систем безопасности жалуются на неработающий нацрежим в госзакупках

Отечественные производители охранных и пожарных IT-систем заявляют, что национальный режим в госзакупках не работает из-за правовой неопределенности, позволяя заказчикам закупать более дешевые иностранные аналоги.

С начала 2025 года действует постановление правительства №1875, ограничивающее закупки зарубежных товаров. Однако, как следует из письма «Консорциума ПОПСБ» (объединяет «Полисервис», «Пожтехнику», «Тензор» и «Рубеж») в администрацию президента, заказчики обходят требования, указывая оборудование как «используемое», а не «поставляемое».

«Проблема сейчас заключается в том, что нет в законодательстве о закупках четкого регулирования, что такое поставляемый товар»,— объясняет руководитель профильной юридической фирмы «Юарайт» Денис Евдокимов. По его словам, при покупке пожарных датчиков заказчики должны устанавливать нацрежим, однако, когда дело доходит до практики, они выбирают простой путь с подрядными работами, когда датчики становятся «используемым» оборудованием.

Консорциум отмечает, что с начала года выявлено более 40 случаев нарушений, но ФАС признала лишь восемь. В Минфине считают, что нацрежим применяется только к товарам, принимаемым к бухучету.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сигнализации вызывают тревогу».