В Ростовской области электроэнергия подорожает на 13%

С первого июля в Ростовской области увеличатся тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно размещенной информации, для жителей Ростова стоимость киловатт-часа в пределах социальной нормы вырастет с 5,24 руб. до 5,90 руб. Плата за киловатт-час сверх социальной нормы поднимется с 7,32 руб. до 8,24 руб.

Для владельцев электроплит и жителей сельской местности тариф за киловатт-час в пределах социальной нормы увеличится с 3,67 руб. до 4,13 руб. Стоимость киловатт-часа сверх установленного лимита возрастет с 5,12 до 5,76 руб., поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко