В Ростове-на-Дону проведут третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей

В Ростове продолжается работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов. В соответствии с графиком подготовки, с 23 июня в Ростове-на-Дону начнется третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей и плановых работ на теплоисточниках от центральной котельной по адресу: ул. Береговая, 69. Об этом сообщил городской департамент ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, в зону отключения горячего водоснабжения попадут жители в следующих границах: пр. Соколова – ул. Малюгиной – ул. 21-я Линия – ул. Береговая; пр. Соколова – ул. Береговая – пер. Халтуринский – ул. Пушкинская.

На период проведения испытаний аварийно-восстановительные бригады теплоснабжающих организаций переведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения выявленных дефектов.

Восстановление горячего водоснабжения отключенных потребителей планируется выполнить до 17 июля 2025 года.

Валентина Любашенко