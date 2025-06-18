В Свердловской области модернизируют 11 коммунальных объектов за 3,2 млрд рублей
В Свердловской области в ближайшие два года будут реализованы 11 проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в правительстве региона. Фонд выделил на эти цели около 2,6 млрд руб., общая стоимость проектов оценивается в 3,2 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На трех объектах уже ведутся подготовительные работы. Планируется реализовать девять проектов в Екатеринбурге и два в Первоуральске.
«Реализация этих проектов — важный шаг к обеспечению стабильного и качественного теплоснабжения для жителей региона»,— отметил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.
В Екатеринбурге ведется реконструкция тепловой сети по улице Монтерской и подготовка к ремонту магистральных теплотрасс по улицам Волгоградской и Онуфриева. Запланирована реконструкция тепломагистралей на проспекте Космонавтов, улице Кишиневской и переулке Трамвайном, модернизация котельных «Южная» и «Кировская». В Первоуральске будет проложен новый циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал власти Первоуральска предотвратить повторение проблем с водоснабжением. Он подчеркнул, что власти города направили заявки на участие в региональных программах по реконструкции и модернизации ЖКХ в 2025 году, в рамках которых «получают немалые ресурсы, чтобы решить задачу».