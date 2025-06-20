Неожидаемый возврат

Массовый уход из России ведущих международных морских контейнерных операторов разрушил логистические цепочки, выстраиваемые десятилетиями. Однако, как показало время, он стал катализатором глубокой трансформации отрасли. О том, ждать ли в ближайшее время возвращения зарубежных перевозчиков, а также на каких условиях они смогли бы снова работать на российском рынке — в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Многие зарубежные перевозчики покидали рынок непрофессионально, пренебрегая интересами партнеров, тем самым нанося серьезный ущерб собственной репутации Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Участники рынка говорят о необходимости сохранить достижения российских операторов по развитию национальных линейных сервисов Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Многие зарубежные перевозчики покидали рынок непрофессионально, пренебрегая интересами партнеров, тем самым нанося серьезный ущерб собственной репутации Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Участники рынка говорят о необходимости сохранить достижения российских операторов по развитию национальных линейных сервисов Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото

Подавляющее большинство опрошенных «Ъ-СПб» экспертов не ожидает в ближайшем будущем возвращения мировых морских контейнерных линий на российский рынок. Они сходятся во мнении, что сейчас для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок. «Уход глобальных операторов был осуществлен крайне поспешно, несмотря на десятилетия ведения бизнеса в России. Это стало следствием санкционного давления со стороны ЕС, Великобритании и США, поэтому вероятного возвращения можно ожидать только в случае его ослабления»,— говорит директор по логистике ModernWay Олег Полуэктов.

Генеральный директор ООО «Транспортные системы» Кирилл Тюленев солидарен с коллегой, отмечая, что возвращение крупнейших мировых контейнерных перевозчиков возможно в короткие сроки при условии ослабления санкционной политики, так как российский потребительский рынок продолжает быть весьма интересным.

Под санкционным давлением

Алексей Гагаринов, генеральный директор С-Shipping, акцентирует внимание, что многие зарубежные перевозчики покидали рынок непрофессионально, пренебрегая интересами партнеров, тем самым нанося серьезный ущерб собственной репутации. «Более того, в 2022 году ЕС заблокировал российские грузы (импортные, экспортные и транзитные) в ключевых портах — Гамбурге, Антверпене, Роттердаме и других. Я думаю, что если они так сделали один раз, то могут это легко повторить»,— указывает господин Гагаринов.

Ограничения в отношении иностранных перевозчиков и экспедиторов — это дорога с двусторонним движением, убеждена Екатерина Юмашева, совладелец страхового брокера Mains. «Поэтому в первую очередь должна быть урегулирована политическая воля со стороны иностранных юрисдикций. А далее бизнес разберется в части перераспределения транспортных потоков и конкуренции»,— полагает она.

Директор по развитию бизнеса фрахтования компании «Газпром шельфпроект» Алексей Пономарев полагает, что возвращение на российский рынок морских контейнерных перевозчиков будет сложным и нелинейным процессом. По его оценке, для принятия решения о возврате контейнерным линиям, таким как Maersk и CMA CGM, требуются достаточный объем рынка и его маржинальность, понятные и прогнозируемые перспективы роста и отсутствие риска санкций.

Закрыть окно возможностей

Снижение внешней конкуренции всегда способствует росту внутреннего предложения и возможностям роста, указывают собеседники издания. Господин Тюленев убежден, что остановка судозаходов мировых контейнерных переводчиков в порты РФ не только создала пространство для маневра в соответствующем сегменте рынка, но и в целом определила потребность крупнейших транспортно-логистических компаний в открытии собственных сервисов между базовыми портами для качественной организации своих ключевых грузопотоков. В связи с этим необходимо сохранить достижения российских операторов по развитию национальных линейных сервисов, подчеркивают участники рынка.

Так, руководитель отдела контейнерных перевозок компании A2 Forwarding Дмитрий Кузьмичев считает, что на данный момент политика России направлена на защиту интересов отечественных производителей и снижение зависимости от импорта, а также на поддержку российских транспортных компаний.

«В случае возвращения глобальных операторов можно ожидать резкого снижению цен, что может привести к банкротству российских компаний. Им будет сложно конкурировать с гигантами при тенденции к снижению объема импорта и экспорта»,— допускает и такой вариант развития событий господин Кузьмичев.

Среди других преимуществ глобальных игроков господин Полуэктов называет размер их флота и судов, а также географию покрытия и развитые IT-решения. «При таком развитии событий, по моему мнению, действующие российские и китайские контейнерные линии, за исключением наиболее крупных из них, переориентируются на более нишевые направления»,— делится мнением он.

По словам Андрея Серебрякова, заместителя гендиректора по работе с клиентами ООО «Канавара Логистик», для достижения технологического и экономического суверенитета важно отстаивать свою позицию и не подпускать к своим перевозчикам никого извне. «Если же мы говорим про спрос и предложение, про то, чего хочет конечный потребитель, то те цены, что может дать международный перевозчик с его огромными ресурсами, я думаю, российский перевозчик не может предложить. Поэтому их надо запустить в рынок, но при определенных условиях и гарантиях, в том числе касающихся финансового участия в общем капитале, чтобы наши перевозчики от этого не пострадали. Потому что те проекты, которые они запускают, рассчитаны на огромные сроки окупаемости. В противном случае мы столкнемся с кризисом уже российских перевозчиков, чего не хотелось бы»,— рассуждает он.

Директор по развитию и комплексным логистическим проектам компании «Аривист» Станислав Тобин предлагает операторам, желающим вернуться в Россию, инвестировать в инфраструктуру, которая так или иначе останется в стране в случае их ухода. «Чтобы они уже не сбежали, как раньше, бросив грузы по всему миру»,— указывает господин Тобин.

По мнению управляющего партнера ООО «Инфра проекты» Алексея Безбородова, к компаниям, которые захотят вернуться, особых требований выдвигать не надо, «но стоит учесть их отношение». «Некоторых глобальных игроков, чьи руководители известны своей антироссийской позицией, я не пускал бы совсем»,— подчеркивает он.

Георгий Ремизов, директор филиала FESCO в Санкт-Петербурге, констатирует: то, что было проделано в России за последние два года,— это огромный скачок. «И для того чтобы это все органично развивалось, первостепенная задача — защитить российский бизнес, наши компании, которые только оперились и у которых есть долгосрочные планы по развитию, связанные с Россией. Впрочем, если на этом фоне западные компании смогут вписаться в существующий ландшафт и показать своим доходом некую добавленную стоимость, повысив конкурентность и узнаваемость рынка, то почему нет?»— рассуждает эксперт.

Александр Крылов