В Семикаракорске возбудили дело о нарушениях при ремонте парка за 116 млн

Семикаракорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Семикаракорского городского поселения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, в 2022 году местная администрация заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией на благоустройство территории центрального парка Семикаракорска на сумму свыше 116 млн руб.

В 2023 году заместитель главы администрации принял работы с существенными недостатками, не проведя обязательную экспертизу соответствия техническому заданию контракта. Несмотря на выявленные нарушения, по актам приемки была произведена полная оплата из бюджетных средств.

Превышение должностных полномочий обнаружили следователи регионального СК при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.

Валентина Любашенко