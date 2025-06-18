За неправильную парковку во дворах с начала года оштрафовали 13,5 тыс. петербуржцев
В Петербурге за нарушения правил парковки во дворах за первое полугодие 2025 года оштрафовали уже 13,5 тыс. водителей. Об этом сообщили в Государственной административно-техническая инспекции (ГАТИ).
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нарушителей снизилось почти на 3,5 тысячи, отметили в ведомстве.
С 2022 года ГАТИ и подведомственное ей СПб ГКУ «Управление по мониторингу» контролируют соблюдение запретов парковки на газоне, перед мусорными контейнерами и входами в парадные, а с февраля текущего года — на эксплуатационной маркировке.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года в Петербурге выявили более 8 тыс. уклонистов от платы за парковку.