За неправильную парковку во дворах с начала года оштрафовали 13,5 тыс. петербуржцев

В Петербурге за нарушения правил парковки во дворах за первое полугодие 2025 года оштрафовали уже 13,5 тыс. водителей. Об этом сообщили в Государственной административно-техническая инспекции (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нарушителей снизилось почти на 3,5 тысячи, отметили в ведомстве.

С 2022 года ГАТИ и подведомственное ей СПб ГКУ «Управление по мониторингу» контролируют соблюдение запретов парковки на газоне, перед мусорными контейнерами и входами в парадные, а с февраля текущего года — на эксплуатационной маркировке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года в Петербурге выявили более 8 тыс. уклонистов от платы за парковку.

Артемий Чулков