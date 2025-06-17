Финансистам будет плохо без приказа

Участники финансового рынка настаивают на отклонении законопроекта, запрещающего коллекторам и микрофинансистам использовать судебное приказное производство. В профильных ассоциациях считают, что принятие закона обернется нарушением прав взыскателей, ростом нагрузки на судебную систему и лишними судебными издержками для должников. Защитники прав заемщиков с этим не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался отзыв Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) и профессиональным коллекторским организациям (ПКО) взыскивать долги через приказное производство. Отзывы на законопроект датированы 11 июня и направлены в Госдуму и непосредственно председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в конце мая. Поправки предлагаются к ст. 122 ГПК РФ и исключают право на получение судебного приказа, когда истцом выступает МФО или ПКО. Сейчас любой взыскатель вправе при сумме долга не более 500 тыс. руб. на основании простой письменной сделки подать заявление о выдаче судебного приказа. «Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон»,— отмечают авторы законопроекта, указывая, что ответчик зачастую узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства. «На практике часто возникают конфликтные ситуации... Существует большое количество профессиональных процессуальных уловок, которые позволяют не получать судебные приказы ответчиками вовремя, чтобы успеть его отменить»,— подчеркивается в пояснительной записке к проекту.

В НСФР с предложениями депутатов категорически не согласны. Там указывают, что они ведут к «нарушению принципа равенства процессуальных возможностей». Но что особенно важно, что принятие законопроекта приведет к существенному увеличению нагрузки на судебную систему, а также к дополнительным затратам, покрываемым за счет бюджетных средств. «Рассмотрение в порядке искового производства приведет к резкому увеличению нагрузки на судебную систему — со 151 тыс. дел в год до 15 млн дел в год, то есть без малого в 100 раз,— отмечается в отзыве НСФР.— В дальнейшем же нагрузка будет постоянно нарастать с учетом того, что рассмотрение дел в порядке искового производства занимает у суда примерно в шесть раз больше по времени, чем приказное производство». Принятие законопроекта существенно повысит и издержки заемщиков и должников, так как размер судебной пошлины в исковом производстве в два раза превышает размер пошлины в приказном производстве — 2 тыс. руб. В исковом производстве размер пошлины — не менее 4 тыс. руб., но может быть и больше, так как зависит от цены иска и доходит до 3% от него. В НСФР предлагают законопроект отклонить.

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В МФО и ПКО уверены, что данный законопроект никак не поможет оперативному уведомлению должников о судебном производстве. «Проблема, когда приказы приходят не на тот адрес или про них узнают позже, есть,— признают в СРО "МиР" (крупнейшая СРО на рынке МФО).— Однако ее причина в том, что зачастую клиенты в процессе обслуживания долга меняют место проживания или номер телефона и сознательно не уведомляют кредитора об этом». Очевидно, что для решения проблемы не надо начинать с запретов, а стоит наладить процесс уведомления, уверены там. «К обращению в суд ПКО прибегают только в крайнем случае, когда клиент, имеющий просроченную задолженность, не выходит на связь или отказывается от взаимодействия,— уверяют в Национальной ассоциации коллекторских агентств.— По нашей статистике, ПКО обращаются к упрощенной процедуре взыскания с помощью приказов лишь в 6% случаев».

Впрочем, есть у проекта и сторонники, непосредственно знакомые с проблемами приказного судебного взыскания. «Приказное производство по коммерческим долгам, на наш взгляд, ущемляет права должников банков и МФО. С учетом масштабов и вариаций схем мошенничества гражданин может и не знать, что на его имя оформлен договор заимствования,— указывает эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Александра Пожарская.— Поэтому в случае с коммерческими долгами гораздо справедливее в судебном разбирательстве выяснять природу возникновения долга и обоснованность претензий кредитора».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов