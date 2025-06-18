«Токеон» — платформа группы ПСБ — организовала размещение благотворительных ЦФА фонда «Онкологика» на 300 млн руб., фонд помогает взрослым онкопациентам и их близким. Об этом рассказала зампредседателя ПСБ Ольга Мямлина, выступая на сессии ПМЭФ «Цифровые финансовые активы и их польза для МСП». ЦФА позволяют решать целый спектр задач малого и среднего бизнеса: это не только привлечение финансирования, но и развитие мотивационных программ и программ лояльности для потенциальных и действующих клиентов и партнеров, привлечение стратегических инвесторов, а также краудфандинг для благотворительных проектов, сказала госпожа Мямлина.

Создание маркетплейса российских технологий, среди которых Rutube, VK, TenChat и другие, позволило бы продавать их в дружественные страны. На базе этих разработок там смогут создавать собственные платформы, заявил на полях ПМЭФ основатель деловой соцсети TenChat Семен Теняев. По его словам, это может быть такая платформа, где стране «дарят» определенную технологию, а потом «подсаживают» на нее. «На мой взгляд, это тот путь, который должен начаться после импортозамещения, это такое экспортозамещение»,— добавил Теняев.

Акционеры «М.Видео» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Дивиденды «М.Видео» не выплачивались также за 2023-й и 2022-й. В последний раз компания распределила выплаты инвесторам по итогам трех кварталов 2021 года.