СМИ: ЦАХАЛ атаковал район, где находится бункер верховного лидера Ирана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают об ударах по военным объектам в Тегеране. По данным израильского 9-го канала, ВВС Израиля бомбили квартал столицы Ирана, где находится бункер аятоллы Али Хаменеи.

Вместе с тем, по заявлению министра обороны страны, ЦАХАЛ уничтожил штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана, которая также находится в Тегеране. Были атакованы и другие военные объекты, следует из заявлений пресс-службы армии.

О том, что происходит в шестой день военных столкновений между Израилем и Ираном,— в материале «Ъ».