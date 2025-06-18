Главу саратовской УК наказали колонией за гибель трех человек от угарного газа

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Татищевского района, который ранее занимал должность директора управляющей компании ООО «Элфис», по уголовному делу об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 6 апреля позапрошлого года. В тот день из-за отравления угарным газом в одной из квартир дома № 7 по ул. Северная р.п. Татищево скончались двое взрослых и 11-летний мальчик.

Как выяснилось, фигурант не проводил работы по надлежащему содержанию вентиляционных каналов жилых помещений этого здания, что привело к засору каналов, отсутствию в них тяги. По решению суда мужчина получил 3,5 года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов