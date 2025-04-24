Президент Эстонии счел неконституционным закон, направленный против православной церкви

Президент Эстонии Алар Карис отказался подписывать принятые парламентом страны поправки к закону о церквях и приходах, сочтя их нарушающими конституцию страны. Об этом сообщает национальная вещательная корпорация ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Поправки, предложенные правительством и принятые парламентом 9 апреля, предполагали, что ни одна церковь, монастырь или приход, действующий в Эстонии, не может подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся на территории другого государства, если оно представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии. Принимая поправки, депутаты парламента не скрывали, что законопроект направлен исключительно против православной церкви Московского патриархата (ныне — Эстонская православная христианская церковь).

По словам президента, «неоднозначный запрет на внешние связи создаст правовые споры и может привести к ситуации, когда свободы всех объединений, включая политические партии, также будут ограничены». Кроме того, заметил президент, действующее законодательство уже требует достаточно широкого контроля за религиозными объединениями, таким образом, в новых мерах нет смысла.

Подробнее о ситуации с ЭПЦ МП — в материале «Ъ».

Виктор Буй