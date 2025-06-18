Китайская студентка РГУПС стала призером международного фестиваля «Говорим по-русски!»

Китайская студентка РГУПС Лю Цзянань завоевала третье место на фестивале «Говорим по-русски!» Президентской академии в номинации «Чтение стихотворения или отрывка прозаического произведения на русском языке». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, конкурс объединил участников из различных регионов и государств, создав площадку для творческого и межкультурного общения студентов, изучающих русский язык. Жюри отметило выразительное исполнение Лю Цзянань, ее высокий уровень владения русским языком и искреннюю приверженность русской литературе.

Студентка получает образование в РГУПС по сетевой программе «Информатика и вычислительная техника», которая реализуется совместно с Хэнаньским институтом геодезии и картографии. В рамках данной программы в российском вузе обучаются 12 студентов из КНР, демонстрирующих активный интерес к русской культуре, языку и академическому партнерству, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко