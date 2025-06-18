Арендатора парка Горького оштрафовали на 10 млн рублей за ненадлежащий вид павильонов

Пермское ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» оштрафовали на 10 млн руб. в рамках исков пермской администрации. Об этом сообщила супруга учредителя ООО Рашида Габдуллина Диана Габдуллина в своих соцсетях. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в мэрии, протоколы связаны с нарушением требований к внешнему виду НТО. По словам Рашида Габдуллина, внешний вид НТО, предлагаемый властями, «несколько не соответствует образу объектов, размещаемых в детском парке». Он добавил также, что решение о назначении штрафа будет обжаловано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети Дианы Габдуллиной

фото: соцсети Дианы Габдуллиной



Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации Перми, с марта этого года в отношении парка им. Горького составлено 99 протоколов по ст. 6.16 Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в связи с нарушением требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов, расположенных в парке. По мнению властей, НТО нарушают требования утвержденных правил благоустройства. Протоколы касаются всех НТО, расположенных на территории парка. В мэрии добавили, что по 49 из ним вынесены предупреждения, по остальным — штраф.

Отметим, у городских властей имеются и другие замечания к работе арендатора парка Горького. Так, в Арбитражном суде Пермского края содержится несколько исковых заявлений от властей Перми к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Одним из них мэрия оспорила право собственности ООО на главную сцену и проходную будку в парке. В рамках другого власти требуют признать самостроями шесть объектов на территории объекта: гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов»), два летних кафе («Халва» и Casa Mia) и два общественных туалета.