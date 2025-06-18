В Ростовской области приставы приостановили работу мясокомбината на 30 суток

В Сальское районное отделение службы судебных приставов поступил исполнительный документ от местного суда. Организацию признали виновной в административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ и назначили наказание в виде остановки работы предприятия сроком на месяц. Компании разрешили проводить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

Согласно законодательству, нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечет штраф для юридических лиц от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или остановку деятельности на срок до 90 суток, пояснили в сообщении.

По информации ведомства, на основании судебного решения пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении руководителя компании. Директора уведомили о начале процедуры и предупредили об ответственности за неисполнение требований документа — штрафе от 30 до 50 тыс. руб.

Для контроля выполнения требований пристав-исполнитель вместе с руководителем организации и представителем Россельхознадзора проверил помещения с морозильными камерами. По результатам составили акт о приостановлении деятельности.

В пресс-службе уточнили, при последующих проверках пристав установил, что целостность контрольных бирок не нарушена, предприятие работу не ведет. Решение суда исполняется полностью.

Валентина Любашенко