Weekend №18–2025
Читайте в номере от 18 июня
С 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Weekend постарался усилить петербургские впечатления для гостей форума — а еще дать возможность напитаться атмосферой города тем, кто в этом году туда не попал. И подготовил для этого специальный номер. В нем — и неизвестные детали о самых известных местах, и взгляд на бизнес сквозь века, и рассказы о том, как было принято тут проводить время раньше, и, наконец, откровенные признания его жителей о любимых звуках, вкусах, запахах — обо всем, что способно оставить неизгладимое воспоминание и заставить сюда вернуться.
Специальное дополнение для читающих Weekend онлайн — рассказ о культурных событиях в Москве и мире.
Петербургские визитки
Малоизвестные факты о слишком хорошо известных местах
Северная столица из окна автомобиля, по пути с одной встречи на другую, предстает набором советских открыток с набившими оскомину достопримечательностями. Но всего капля контекста возвращает им свежесть и значимость.
В Питере пили
Где кутили Петр I, Пушкин, Довлатов и Смоктуновский
В этом году у питерской питейной традиции важная годовщина — в 1905 году при ресторане «Медведь» на Большой Конюшенной открылся первый в городе бар. В нем за высокой стойкой бармены смешивали коктейли — такого алкогольного аттракциона Санкт-Петербург еще не видел, хотя традиция различных приятных для выпивки заведений в городе была всегда богатой.
Выше ограничений
История одного здания, вместившего дух предпринимательства
Дом Зингера на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова с его эркерами, валькириями на фасадах и стеклянным глобусом на крыше похож на огромную шкатулку — или сказочный дом-портал, который переносит то ли в другую эпоху, то ли в другое измерение. Вполне в духе Петербурга, где многие особняки и памятники обрастают легендами — и в этом немалая часть очарования города,— о бывшем офисе «Зингеръ» поговаривают, что в его подвалах хранятся ценности, спрятанные во время революции, а потайные ходы из здания ведут аж до реки Мойки. Ни одна не имеет документального подтверждения, но ведь на то они и легенды.
От окраины к центру
Петербург глазами писателя, который переехал в Москву
О своем городе, который был, которого не было, который всегда внутри, рассказывает Ксения Буржская — писатель, поэт, AI-евангелист виртуального ассистента «Алиса» в «Яндексе».
Россия в фарфоре
Истории страны в коллекциях ИФЗ
Блеск и изысканность придворных сервизов XVIII–XIX веков, смелость и дерзость супрематических опытов начала XX, революционные лозунги, воплотившиеся в агитфарфоре, дань подвигу блокадного Ленинграда, сказочные миры Алексея Воробьевского и Александры Щекатихиной-Потоцкой. Все это — фарфор Императорского фарфорового завода.
Один город — одна команда
«Зенит» как символ и суть Санкт-Петербурга
История футбольных клубов скрывает гораздо больше, чем хронику собственных побед и поражений. И речь не только и не столько о таком социокультурном явлении, как фанатское движение. Иногда «О спорт, ты — мир!» — не пафосная абстракция, а самая настоящая жизнь. О том, как Питер сплотил «Зенит», рассказывает петербуржец, футбольный комментатор и экскурсовод Федор Погорелов.
Всегда время фото и десертов
Бизнес-хроника старейших предприятий Санкт-Петербурга
Удивительно, но в колыбели революции некоторые производства не только выживают, но и процветают. Причем иногда «вопреки», а иногда «благодаря». Многие знают о почти трехвековой истории Императорского фарфорового завода. Но к числу старейших в городе и даже в стране относится и предприятие по изготовлению оптики, часовое и даже кондитерское дело.
Бисер и как его показывают
Выставка «Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева»
Экспозиция в Манеже Малого Эрмитажа призвана отметить столетие большого исторического стиля, которого, как ни удивительно, не было в Советском Союзе, но одно название которого способно привлечь публику.
Это мой город
Признания в любви и прочие практические советы
Петербургский ресторатор Арам Мнацаканов, гедонист и путешественник, составил по просьбе Weekend мини-гид по Северной столице. Такой, как если бы он давал рекомендации своему давнему другу.
«Хотелось смоделировать возмущение, которое вызывала у современников живопись “русских диких”»
Музей русского импрессионизма показывает фовистов
Директор музея и сокуратор выставки Юлия Петрова рассказала о главных героях экспозиции — фовистах, модернистах, авангардистах из Франции и России, о дерзости в живописи и в жизни начала XX века. И о том, зачем нужно будоражить зрителей.
Кожа Земли
Основная программа Первой международной биеннале экологического искусства
250 работ 70 художников из 33 стран представлены до 20 ноября в Нижнем Новгороде. Но поражает не столько размах выставки, сколько глубина, на которую экспонаты побуждают пойти в поисках почвы под ногами, корней и ресурсов.
И чувствовать спешим
Кинопремьеры второй половины июня
Лето особенно предполагает неспешное созерцание, а самые занятные фильмы этой недели располагают к спокойной задумчивости и требуют некоторого терпения. Торопиться некуда.