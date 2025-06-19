Weekend №18–2025

С 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Weekend постарался усилить петербургские впечатления для гостей форума — а еще дать возможность напитаться атмосферой города тем, кто в этом году туда не попал. И подготовил для этого специальный номер. В нем — и неизвестные детали о самых известных местах, и взгляд на бизнес сквозь века, и рассказы о том, как было принято тут проводить время раньше, и, наконец, откровенные признания его жителей о любимых звуках, вкусах, запахах — обо всем, что способно оставить неизгладимое воспоминание и заставить сюда вернуться.

Специальное дополнение для читающих Weekend онлайн — рассказ о культурных событиях в Москве и мире.



Петербургские визитки

Малоизвестные факты о слишком хорошо известных местах

Северная столица из окна автомобиля, по пути с одной встречи на другую, предстает набором советских открыток с набившими оскомину достопримечательностями. Но всего капля контекста возвращает им свежесть и значимость.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

В Питере пили

Где кутили Петр I, Пушкин, Довлатов и Смоктуновский

В этом году у питерской питейной традиции важная годовщина — в 1905 году при ресторане «Медведь» на Большой Конюшенной открылся первый в городе бар. В нем за высокой стойкой бармены смешивали коктейли — такого алкогольного аттракциона Санкт-Петербург еще не видел, хотя традиция различных приятных для выпивки заведений в городе была всегда богатой.

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Выше ограничений

История одного здания, вместившего дух предпринимательства

Дом Зингера на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова с его эркерами, валькириями на фасадах и стеклянным глобусом на крыше похож на огромную шкатулку — или сказочный дом-портал, который переносит то ли в другую эпоху, то ли в другое измерение. Вполне в духе Петербурга, где многие особняки и памятники обрастают легендами — и в этом немалая часть очарования города,— о бывшем офисе «Зингеръ» поговаривают, что в его подвалах хранятся ценности, спрятанные во время революции, а потайные ходы из здания ведут аж до реки Мойки. Ни одна не имеет документального подтверждения, но ведь на то они и легенды.

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

От окраины к центру

Петербург глазами писателя, который переехал в Москву

О своем городе, который был, которого не было, который всегда внутри, рассказывает Ксения Буржская — писатель, поэт, AI-евангелист виртуального ассистента «Алиса» в «Яндексе».

Фото: Соня Лесная

Россия в фарфоре

Истории страны в коллекциях ИФЗ

Блеск и изысканность придворных сервизов XVIII–XIX веков, смелость и дерзость супрематических опытов начала XX, революционные лозунги, воплотившиеся в агитфарфоре, дань подвигу блокадного Ленинграда, сказочные миры Алексея Воробьевского и Александры Щекатихиной-Потоцкой. Все это — фарфор Императорского фарфорового завода.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Один город — одна команда

«Зенит» как символ и суть Санкт-Петербурга

История футбольных клубов скрывает гораздо больше, чем хронику собственных побед и поражений. И речь не только и не столько о таком социокультурном явлении, как фанатское движение. Иногда «О спорт, ты — мир!» — не пафосная абстракция, а самая настоящая жизнь. О том, как Питер сплотил «Зенит», рассказывает петербуржец, футбольный комментатор и экскурсовод Федор Погорелов.

Фото: предоставлено бюро Planet9

Всегда время фото и десертов

Бизнес-хроника старейших предприятий Санкт-Петербурга

Удивительно, но в колыбели революции некоторые производства не только выживают, но и процветают. Причем иногда «вопреки», а иногда «благодаря». Многие знают о почти трехвековой истории Императорского фарфорового завода. Но к числу старейших в городе и даже в стране относится и предприятие по изготовлению оптики, часовое и даже кондитерское дело.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Бисер и как его показывают

Выставка «Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева»

Экспозиция в Манеже Малого Эрмитажа призвана отметить столетие большого исторического стиля, которого, как ни удивительно, не было в Советском Союзе, но одно название которого способно привлечь публику.

Фото: Алексей Бронников / Государственный Эрмитаж

Это мой город

Признания в любви и прочие практические советы

Петербургский ресторатор Арам Мнацаканов, гедонист и путешественник, составил по просьбе Weekend мини-гид по Северной столице. Такой, как если бы он давал рекомендации своему давнему другу.

Фото: пресс-служба Probka Family

«Хотелось смоделировать возмущение, которое вызывала у современников живопись “русских диких”»

Музей русского импрессионизма показывает фовистов

Директор музея и сокуратор выставки Юлия Петрова рассказала о главных героях экспозиции — фовистах, модернистах, авангардистах из Франции и России, о дерзости в живописи и в жизни начала XX века. И о том, зачем нужно будоражить зрителей.

Фото: Собрание Романа Бабичева

Кожа Земли

Основная программа Первой международной биеннале экологического искусства

250 работ 70 художников из 33 стран представлены до 20 ноября в Нижнем Новгороде. Но поражает не столько размах выставки, сколько глубина, на которую экспонаты побуждают пойти в поисках почвы под ногами, корней и ресурсов.

Фото: предоставлено пресс-службой биеннале

И чувствовать спешим

Кинопремьеры второй половины июня

Лето особенно предполагает неспешное созерцание, а самые занятные фильмы этой недели располагают к спокойной задумчивости и требуют некоторого терпения. Торопиться некуда.