Главные новости 18 июня. Кавказ

Семья с несовершеннолетними детьми пострадала при взрыве бытового газового баллона в частном доме в селе Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии.

За пять месяцев 2025 года в крае зарегистрировано более 6,5 тыс. киберпреступлений, а ущерб превысил 1 млрд руб.

Энергетики Ставропольского края с начала 2025 года обнаружили свыше 34 тыс. случаев незаконного размещения волоконно-оптических кабелей на линиях электропередачи.

Ставропольский край запустил новую программу поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей. На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 30 млн руб.

Минимальный продуктовый набор в Ставропольском крае подорожал на 4% за месяц и достиг 8239 руб. в мае 2025 года.

Доля отказов по розничным кредитам в Ставропольском крае выросла до 82% в мае 2025 года, увеличившись на 0,7 процентного пункта по сравнению с апрелем, когда показатель составлял 81,3%.

Город-курорт Ессентуки прогнозирует увеличение турпотока на 100 тыс. человек в 2025 году. Объем бронирования в этом сезоне составил 91%.