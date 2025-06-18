Заполняемость отелей Ессентуков превысила 90%

Город-курорт Ессентуки прогнозирует увеличение турпотока на 100 тыс. человек в 2025 году. Объем бронирования в этом сезоне составил 91%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Владимира Крутникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев Фото: Андрей Пугачев

Заполняемость гостиничных номеров и мест в санаториях на туристический сезон составляет 87-91 %.

«Я думаю, если в прошлом году было 1,1 млн туристов, то в этом году еще плюс 100 тыс. точно появится»,— заявил Владимир Крутников.

Курорт предоставляет места для отдыха военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и жителям приграничных территорий, пострадавшим от действий украинских войск. В 2024 году город полтора месяца принимал школьников-спортсменов из Белгородской области — футболистов, боксеров и борцов. На 2025 год поступила заявка от региональных властей на размещение еще 30 детей.

Помимо оздоровительного направления на минеральных источниках, городские власти развивают семейный отдых и промышленный туризм, включая экскурсии к производителям российских компьютеров.

Николай Аксенов