Около 7 тыс. православных памятников России находятся в аварийном состоянии

Состояние около 7 тыс. православных памятников оценивается как аварийное, сообщил председатель финансово-хозяйственного управления Московской патриархии, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Он призвал начать думать об их восстановлении, но отметил, что реставрировать памятники в селах, где уже почти не живут люди,— «бесполезно».

«Понятно, что в бюджете страны сейчас нет таких возможностей, но давайте мы встанем хотя бы на этот путь, будем думать, будем планировать, закладывать на бюджеты будущих пятилеток»,— сказал митрополит (цитата по ТАСС).

Он также указал на необходимость создать большую государственную программу по «возвращению человека на землю». «А мы сейчас все время слышим, что нужно строить большие города. Мы должны понимать, что должна развиваться вся страна и все территории полноценно. Только тогда мы можем поговорить о возрождении храмов, религиозных объектов и вообще, в принципе, жизни на селе»,— заключил митрополит.

В 2019 году митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов, ныне — митрополит Симферопольский и Крымский) сообщал, что в России более 4 тыс. храмов находятся в руинированном состоянии. Тогда же председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда говорил, что количество аварийных храмов ежегодно уменьшается, поскольку соответствующие архитектурные работы проводятся постоянно силами епархий. После начала боевых действий на Украине власти неоднократно сообщали о повреждениях храмов в результате обстрелов. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в частности, сообщал о 33 храмовых объектах, поврежденных или разрушенных из-за атак ВСУ.

Полина Мотызлевская