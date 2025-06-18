Не выходя из комнаты

Администрация Екатеринбурга судится с владельцами комнат в старых домах на ул. Энергостроителей в центральной части уральской столицы. На месте аварийных малоэтажек должны построить школу, а по соседству, девелопер «Брусника» запроектировал жилой квартал. Собственники комнат отстаивают свои права в суде, ссылаясь, что выплаты за комнаты рассчитаны неправильно. Один из собственников добился отмены решения суда – дело отправлено на новое рассмотрение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 26 июня приступит к новому рассмотрению иска Администрации Екатеринбурга о выселении жильца из дома под снос на улице Энергостроителей. Согласно судебным документам, в августе 2020 года администрация Екатеринбурга признала многоквартирный дом №8а по ул. Энергостроителей аварийным и подлежащим сносу. Помимо жилья в доме №8а мэрия также постановила изъять жилые помещения по адресам ул. Энергостроителей, 4, 4а, 6а и 10. В сентябре 2020 года администрация отправила собственнику комнаты площадью 9,2 кв. м Алексею Иванову уведомление о сносе, но сойтись в цене чиновники и владелец не смогли и дело ушло в суд.

О планах по освоению территории в границах улиц Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей — берега Исети в рамках договора о развитии застроенных территорий (РЗТ) несколько лет назад заявила компания «Брусника». Представители компании участвуют в судебных разбирательствах в качестве третьего лица. Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, на месте данных домов планируется строительство школы. На территории стоят малоэтажные дома, построенные в 40-50-х годах прошлого века.

В суде мэрия просила изъять комнату у Алексея Иванова с выплатой собственнику 691,3 тыс. руб. Владелец комнаты, выступающий в суде в качестве ответчика, не согласился с выкупной ценой принудительно изымаемого имущества и попросил назначить судебную экспертизу. Согласно заключению, расчеты сложились таким образом: рыночная стоимость спорной комнаты составила 805 тыс. руб., стоимость доли собственника в общем имуществе многоквартирного дома – 340 тыс. руб., стоимость доли собственника спорной квартиры на земельный участок – 214 тыс. руб., размер убытков, причиненных собственнику, в связи с изъятием жилого помещения – 175,4 тыс. руб., размер компенсации за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома – 58,3 тыс. руб. В августе 2024 года Верх-Исетский райсуд решил, что данное заключение соответствует сложившимся рыночным ценам, постановил изъять жилье и выплатить ответчику 1,592 млн руб.

Владелец комнаты Иванов с решением суда не согласился и дошел до Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

В кассационной жалобе он заявил, что экспертом допущены нарушения при расчете стоимости доли земельного участка, а также при определении возмещения не учтена площадь вспомогательных помещений.

Представитель администрации Екатеринбурга и компания «Брусника» возражали против удовлетворения данной жалобы. Но несмотря на это, судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда решила, что ранее постановления были вынесены с нарушением норм права.

«При определении стоимости жилого помещения суды не учли, что непосредственно в находящемся в собственности ответчика жилом помещении площадью 9,2 кв.м отсутствуют помещения вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении, в связи с этим необходимо учитывать площади вспомогательных помещений, распложенные на том же этаже дома коридорного типа (умывальника, душевой, туалета, кухни и др.). Сумма площади комнаты и площадей вспомогательных помещений в части, пропорциональных площади комнаты, будет образовывать общую площадь помещения, занимаемую ответчиком»,– говорится в определении кассационного суда. Дело было направлено на новое рассмотрение в районный суд Екатеринбурга, к нему приступят 26 июня.

Господин Иванов также обратился с жалобой на данную ситуацию к председателю СКР Александру Бастрыкину (документ имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), в копиях значатся депутат госдумы Сергей Миронов, президент Владимир Путин и Генпрокуратура.

В похожей ситуации, но с совсем другой судебной развязкой оказался владелец комнаты площадью 8,2 кв. м в соседнем доме на ул. Энергостроителей, 4 Вальдемар Герасимов. Мэрия также выиграла первый суд, который постановил выплатить собственнику 1,360 млн руб. Данное решение устояло и в кассационном суде. Господин Герасимов направил письмо с жалобой в Генпрокуратуру с копиями в свердловскую прокуратуру и врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. В жалобе он заявляет, что изымаемая комната – это единственное его жилье.

«Я проживал к комнате, которая находится в центре Екатеринбурга. На ту сумму, которую мне присудил суд, я смогу купить лишь комнату, требующую ремонта где-то на окраине города, либо в пригороде. Это было мое единственное жилье. Какой-либо доплаты у меня не имеется, так как я обычный рабочий и моя зарплата не позволяет еще откладывать на покупку жилья»,– указано в жалобе.

По словам Вальдемара Герасимова, расчеты были совершены с нарушениями. В разговоре с «Ъ-Урал» представители спорного жилья заявили, что рассчитывают на выплаты около 5 млн руб., так как, по их словам, похожие суммы были предложены жильцам других домов в данном квартале. «Решения судов вынесены на основании судебно-оценочных экспертиз, в которых в обязательном порядке учитывается доля в праве на земельный участок в соответствии с Жилищным кодексом. Запрет на изъятие единственного жилья закон при изъятии для муниципальных нужд не содержит»,– прокомментировали «Ъ-Урал» судебные тяжбы в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В пресс-службе «Брусники» «Ъ-Урал» объяснили, что на месте домов, где находится спорное имущество, по проекту планировки территории должна быть построена школа. Девелопер уже снес многоквартирные дома по ул. Энергостроителей, 2 и 10, а демонтаж Энергостроителей, 4а и 5 должен пройти в ближайшее время. По домам на Энергостроителей, 4, 6а, 8а еще не завершены мероприятия по расселению и их отключению от сетей коммунальной инфраструктуры.

«Наша обязанность теперь — выплатить жителям компенсацию в размере, определенном судом. Согласно закону, оценка недвижимости обязательно учитывает три составляющих — непосредственно квартиру или комнату, долю в земельном участке, расходы на переезд. Суд изучает корректность и законность проведенной оценки»,– рассказали в «Бруснике».

Мария Игнатова