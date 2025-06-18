Новочеркасский политех вошел в международный рейтинг влияния на общественность

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) вошел в рейтинг Times Higher Education Impact Rankings 2025. Об этом сообщает пресс-служба новочеркасского вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мировой рейтинг отмечает учебные заведения, которые «демонстрируют свою приверженность к решению насущных мировых проблем». Согласно исследованиям рейтинга Impact, ЮРГПУ(НПИ) содействует оптимизации процессов производства и минимизации пагубного воздействия промышленности на окружающую среду, участвует в решении проблем голода в мире и доступа к питьевой воде, а также преуспевает в налаживании прочных международных партнерских отношений.

Донской университет занимает в списке позицию 1501+.

Константин Соловьев