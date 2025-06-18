Белгородская область в 2025 году планирует погасить свои облигационные займы

Белгородская область завершает исполнение обязательств по выпущенным ранее облигационным займам. Об этом сообщило региональное министерство финансов и бюджетной политики. В 2025 году будет окончательно погашен долг по всем выпускам облигаций, размещенным в 2017, 2019 и 2020 годах. Общий объем заимствований в рамках этих выпусков составил 18,2 млрд руб., из них погашено 17,9 млрд.

Облигации размещались в три этапа: в 2017 году — 4 млрд руб., в 2019 году — 4 млрд руб., в 2020 году — 10,2 млрд руб.

Основной объем погашения пришелся на 2022–2024 годы: в 2022 году — 3 млрд руб., в 2023-м — 5 млрд руб., в 2024-м — 5,4 млрд руб. В январе–мае 2025 года погашено еще 2 млрд руб. Оставшийся объем задолженности по одному выпуску 2020 года составляет 300 млн руб. и будет полностью закрыт в сентябре 2025 года. Кроме того, общий объем выплаченного купонного дохода по всем облигационным займам достиг 5 млрд руб. Таким образом, в этом году регион завершит расчеты по долговым инструментам, размещенным в 2017–2020 годах.

В июне в ежегодном отчете перед депутатами областной думы губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в 2024 году валовый региональный продукт Белгородской области составил 1,435 млрд руб. Объем инвестиций в экономику области, по его словам, на четверть превысил плановые показатели. Выросли промышленное производство и добыча руды.

Анна Швечикова