Nippon Steel завершила сделку по покупке US Steel за $14,9 млрд

Японская сталелитейная компания Nippon Steel завершила сделку по приобретению своего американского конкурента US Steel — через 18 месяцев после того, как о ней было впервые объявлено. Nippon Steel заплатила по $55 за акцию US Steel, таким образом, общая сумма сделки составила $14,9 млрд.

О том, что Nippon Steel года покупает US Steel, стало известно в декабре 2023-го. Однако против сделки выступила администрация прежнего президента США Джо Байдена, заявив, что покупка может угрожать национальной безопасности страны. 3 января Джо Байден заблокировал сделку.

После того как президентом стал Дональд Трамп, представители Nippon Steel начали переговоры с новой администрацией. В итоге по новым условиям, о которых было объявлено на прошлой неделе, американские власти получили право на одно место в совете директоров объединенной компании, а также «золотую акцию» в US Steel, позволяющую налагать вето на стратегически важные решения, такие как сокращение производственных мощностей и перенос производства за границу. Кроме того, японская компания пообещала инвестировать в США $11 млрд. После согласования таких условий Nippon Steel получила разрешение на завершение сделки.

Яна Рождественская