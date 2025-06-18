Теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Германии

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в немецком Галле, обыграв в матче второго круга француза Кентена Алиса. Призовой фонд соревнований превышает €2,5 млн.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. Даниил Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, Кентен Алис располагается на 48-й строчке.

Соперником россиянина по четвертьфиналу станет победитель матча между американцем Алексом Микельсеном и греком Стефаносом Циципасом.

Финал турнира пройдет 22 июня. В прошлом году его победителем стал итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова