Суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО бойца ММА Ислама Вагабова

Санкт-Петербургский суд отправил бойца ММА Ислама Вагабова в СИЗО. Об этом сообщила региональная прокуратура. По данным телеканала «РЕН.ТВ», он пробудет в СИЗО до 15 августа.

Господин Вагабов обвиняется по двум статьям — о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК), и хулиганство с применением насилия к гражданам и (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). По версии следствия, 18 апреля он совершил выстрел в автобус ПАЗ из салона автомобиля, а 5 июня нанес удары кулаками в голову мужчине и женщине в городе Кудрово Всеволожского района.

У Ислама Вагабова уже есть судимость. В 2024 году он вышел из колонии, где около трех лет отбывал срок за избиение до смерти племянника экс-главы Дагестана Муху Алиева.

Боец участвовал в трех поединках ММА. Во всех он одержал победу. Последний бой Ислам Вагабов провел в августе 2019 года.

Подробнее о бойце ММА — в материале «По прозвищу Якудза».

Екатерина Отрашкевич