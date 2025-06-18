Минфин готов рассмотреть автопереводы пенсионных накоплений в ПДС

В Минфине заявили, что готовы рассмотреть вопрос о переводе накопительной части пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС), если это будет полезным для граждан. Об этом на ПМЭФ заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Он не уточнил, обсуждается ли сейчас этот вопрос с Банком России или правительством страны.

«Мы будем смотреть на любые предложения, которые будут в пользу граждан... Важно найти правильный баланс для того, чтобы интересы граждан и вкладчиков не были ущемлены»,— отметил господин Чебесков в разговоре с РБК.

До этого на ПМЭФ председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что начинает обсуждение вопроса о переводе накопительной части пенсии из системы обязательного пенсионного страхования в программы долгосрочных сбережений, которые управляются негосударственными пенсионными фондами.

Подробнее о ПДС — в материале «Ъ» «Сбережения замедленного действия».