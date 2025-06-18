Пашинян пригрозил мерами тем, кто «насильно» выводит людей на протесты в защиту Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководство «Электрических сетей Армении» (ЭСА), принуждающее сотрудников выходить на митинги в поддержку главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, не избегут ответственности. По его словам, этот вопрос должны решить правоохранительные органы.

В суде Ереване 18 июня должно пройти заседание об избрании меры пресечения Самвелу Карапетяну, которого обвиняют в призывах к захвату власти. На заседании парламента депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Сона Казарян заявила, что сотрудники принадлежащей ГК «Ташир» ЭСА заставляют выходить на «мини-митинги» у суда.

«Если это действительно так, то это уже сообщение о преступлении и правоохранители займутся этим. Скоро, "Электросети Армении" очень быстро станут государственной собственностью. Те сотрудники электросетей, кто сейчас насильно приводят людей на митинги, будут наказаны. Никто не избежит ответственности»,— сказал Никол Пашинян. «С теми, кто откажется участвовать в каком-либо собрании, с ними ничего не случится, мы сможем их защитить. После национализации они продолжат спокойно работать»,— добавил премьер.

Информация о том, что сотрудников ЭСА под угрозой увольнения вынуждают выходить на протесты в поддержку Самвела Карапетяна, сообщалось в местных Telegram-каналах, в том числе «Баграмян 26». Судя по многочисленным видеокадрам, у здания суда собрались десятки человек. В их числе — представители Армянской апостольской церкви, в защиту которых он выступил перед началом судебного процесса.

Лусине Баласян