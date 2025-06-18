Дмитриев надеется, что прямое авиасообщение с США возобновится уже в этом году

Спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что в Москве рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения с Вашингтоном до конца текущего года. Об этом он заявил на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

На переговорах 10 апреля посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, возглавлявший российскую делегацию, подчеркнул, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран. Российская сторона предлагала США снять санкции с «Аэрофлота», но пока не получила ответа. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что сначала США хотят добиться результатов по урегулированию российско-украинского конфликта.

Прямое авиасообщение между Россией и США приостановили в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России нельзя входить в американское.

Анастасия Домбицкая