В парламенте Испании действующего премьера назвали «главарем продажной шайки»

В парламенте Испании 18 июня прошло контрольное заседание, посвященное деятельности премьер-министра страны Педро Санчеса. Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил господина Санчеса в том, что он «глубоко завяз в коррупции», сославшись на раскрытую недавно схему предоставления государственных контрактов.

Господин Фейхоо обратился к другим партиям и политическим объединениям Испании с просьбой предоставить ему «четыре недостающих голоса» для принятия вотума недоверия действующему правительству.

В ходе дискуссии Педро Санчес использовал аргументы, изложенные им ранее. «Нулевой коррупции не существует, но наша решимость бороться против коррупции абсолютна. Мы ее искореняем — в отличие от вас, которые хотят изгнать тех, кто с ней борется»,— отметил господин Санчес. В ответ лидер оппозиции заявил: «Жертвой являетесь не вы, а мы — испанцы. Перестаньте строить из себя ягненка, потому что вы — волк, все эти годы возглавлявший коррумпированную стаю. Испанский народ хочет спасти себя от вас».

Коррупционный скандал вокруг Педро Санчеса разразился еще в прошлом году. СМИ обвинили его жену Бегонью Санчес в получении незаконных услуг от авиакомпании Air Europa и ее холдинговой компании. Как утверждается, Бегонья Гомес приложила руку к тому, что в разгар пандемии авиакомпания получила от государства помощь в размере €475 млн. Призывы к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране усилились после недавнего доклада Гражданской гвардии о взяточничестве среди ближайших соратников главы правительства. Однако сам премьер отказывается покидать свой пост.

Татьяна Герасимова