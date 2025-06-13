Двенадцатилетняя школьница пострадала в результате ДТП на Будапештской улице

Полиция проводит проверку по факту ДТП во Фрунзенском районе Петербурга, в котором пострадала девочка-подросток. Дорожный инцидент произошел 12 июня в 14:05 у дома 45 по Будапештской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: Прокуратура Ленинградской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 38-летняя женщина за рулем Geely Coolray, двигаясь от проспекта Славы к Альпийскому переулку, выполняя разворот вне перекрестка, столкнулась с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Volkswagen Transporter под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажирка китайской иномарки, 12-летняя девочка, получила травмы и была госпитализирована с подозрением на перелом ключицы. Ее состояние медики оценили средней степенью тяжести. Известно, что школьница находилась на заднем пассажирском сиденье за водителем и была пристегнута ремнем безопасности.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал о гибели пожилого водителя Suzuki после столкновения с грузовиком на трассе А-120 в Тосненском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик