ГК «Самсон» возведет гостиничный комплекс в Карачаево-Черкесии к 2028 году

В туристической деревне курорта Архыз в Карачаево-Черкессии к концу 2028 года построят четырехзвездочную гостиницу «Лунная поляна 1». Объем инвестиций в проект составит 9 млрд руб., сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе ГК «Самсон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Самсон» Фото: ГК «Самсон»

Комплекс будет состоять из трех шестиэтажных корпусов общей вместимостью 770 номеров. В первом и втором корпусах разместятся 685 номеров площадью от 27 до 61 кв. м, все они будут оборудованы кухней и ски-румами. Общая вместимость превысит 1,2 тыс. человек.

Каждый корпус получит подземную парковку с круглосуточным видеонаблюдением и помещение для хранения снаряжения. На первом этаже второго корпуса откроются ресторан, детский клуб и пункт проката оборудования.

Третий корпус включит 86 номеров различных категорий от стандартных до люксов. Его инфраструктура предусматривает термальный комплекс, тренажерный зал, детский клуб, ресторан и лобби-бар, сувенирный магазин. На втором этаже расположатся банкетный зал и конгресс-центр с конференц-залом площадью 100 кв. м и тремя переговорными комнатами.

«"Лунная поляна 1" — более спокойный, семейный квартал курорта, ориентированный на любителей баланса между активным и размеренным отдыхом и единением с природой», — сообщил заместитель генерального директора по девелопменту и строительству ГК «Самсон» Игорь Солдатов.

Он добавил, что архитекторы используют особенности ландшафта и перепад высот до 3,6 м для создания двухуровневого вестибюля в третьем корпусе с панорамным остеклением.

Генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук привел статистику роста туристического потока. Прирост посетителей в июне 2024 года составил 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в июле — 32%, а в первой декаде августа — 44%. В праздничные дни с 12 по 15 июня 2025 года курорт посетили более 11,6 тыс. человек.

«За счет высокого интереса со стороны гостей ожидаемо выросла и инфраструктура курорта: появляются новые объекты размещения — комфортабельные современные отели 4 и 5 звезд»,— отметил Роман Киранчук.

По его словам, строительство объектов от ГК «Самсон» поможет снизить нагрузку с отелей в районе Романтик в высокий сезон.

Тат Гаспарян