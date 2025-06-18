В Свердловской области на майских праздниках пропал спикер гордумы

В городе Кушва Свердловской области пропал председатель городской думы Сергей Клиросов. Эту информацию «Ъ-Урал» подтвердил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. По его словам, сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.

По данным Ura.ru, 54-летний спикер гордумы пропал еще полтора месяца назад. Александр Челядников, коллега господина Клиросова по вагоноремонтному предприятию, рассказал, что видел спикера последний раз на праздничном митинге перед 9 Мая.

«Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже. К родственникам отправляли кадровиков — те не в курсе, где он, поэтому начальник написал заявление в полицию о пропаже. Но пока нет ни ответа, ни привета»,— сказал господин Челядников.

Спустя месяц после пропажи спикера на его должность в гордуме назначили Алексея Мельникова. Он в разговоре с E1.ru также заявил, что с мая никакой информации о местонахождении господина Клиросова нет. «8-го числа его видели на поздравлении во дворце, и с тех пор больше нет вестей. Делали запрос в МВД, но пока нет никакой информации»,— сказал господин Мельников.

E1.ru также выяснил, что незадолго до исчезновения Сергей Клиросов проиграл несколько судебных исков и «оказался должен серьезную сумму». В частности, в мае суд обязал спикера вернуть более 2,3 млн руб. Совкомбанку и 523 тыс. руб.— банку УБРиР. В марте — 527 тыс. руб. ВИЗ-банку и 1,1 млн руб. УБРиР. В апреле иск к депутату выиграла Анна Головина (ее род деятельности неизвестен), по договору займа господина Клиросова обязали вернуть ей 3,6 млн руб.

Сергей Клиросов занял пост председателя думы Кушвинского городского округа в 2021 году. С 2016 по 2019 год работал первым заместителем главы горокруга, а затем вернулся на производство и стал заместителем директора по ремонту ООО «Вагоноремонтное предприятие ''Завязовское''».

Полина Мотызлевская