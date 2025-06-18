Управляющие компании Новороссийска обяжут убирать контейнерные площадки

В Новороссийске УК обяжут убирать контейнерные площадки, расположенные на территории многоквартирного дома. Соответствующие предписания в адрес управляющих компаний до 1 июля 2025 года вынесет управление городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогу совещания с «Южным региональным оператором» также решено до 1 июля внести коммерческое предложение по организации работы по зачистке контейнерных площадок после вывоза ТКО в частном секторе.

«Поручил главам районов провести информационно-разъяснительную работу с жителями о том, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу закон о запрете складирования веток и зеленых насаждений на территории контейнерных площадок. Всем участникам совещания необходимо проработать вопрос организации мест накопления строительного мусора, веток и прочих отходов, которые запрещено складировать на КП»,— подчеркнул господин Бегляров.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ООО «Южный региональный оператор» приступил к работе в Новороссийске с 1 июня 2025 года. ЮРО закупил 2 тыс. контейнеров для Новороссийской и Геленджикской зоны. Дополнительно за счет местного бюджета запланировано приобрести 360 контейнеров, еще 525 объектов закупят за счет субсидии краевого бюджета.