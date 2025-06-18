ПМЭФ-2025: Завод «Каппа Рус» модернизирует производственную линию за 450 млн рублей
Всеволожский завод «Каппа Рус» модернизирует линии по производству коробов из гофрокартона для улучшения качества печати на упаковке, расширения ассортимента продукции, увеличения объемов производства. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор компании Ольга Рудова.
Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области
Компания намерена инвестировать в модернизацию всеволожской площадки 450 млн рублей. Проект предполагается реализовать в 2026 году.
Ранее «Ъ-СПб» писал о подписанном на ПМЭФ-2025 соглашении между правительством Ленобласти и компании «Ивамарис» о строительстве в Кингисеппском районе завода по производству газохимических продуктов с объемом инвестиций в 198 млрд рублей.