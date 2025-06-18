Ростовская программа для бизнеса принесла экономию в 20,7 млн рублей

Городская дума Ростова-на-Дону приняла решение о продолжении программы поддержки местных товаропроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города после заседания, на котором подвели итоги пятилетней работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«За период действия программы, ростовским предпринимателям — участникам нацпроекта по бережливому производству и оптимизации рабочих процессов — была оказана поддержка в виде льготы по уплате земельного налога»,— прокомментировал председатель постоянной комиссии городской думы по экономическому развитию и промышленности Максим Колесников.

На базе муниципального центра «Новый Ростов» предпринимателям предоставляется возможность бесплатной организации рабочих мест, получения юридических и бухгалтерских консультаций, а также выдачи льготных кредитов, приводятся в сообщении слова господина Колесникова.

Согласно данным пресс-службы, малый и средний бизнес города получил 64 займа на общую сумму 211 млн руб. через муниципальный фонд. Для 430 предприятий ввели 50-процентную льготу по земельному налогу, что позволило им сэкономить 20,7 млн руб.

Депутаты поручили продолжить программу поддержки с новыми направлениями: обновлением промышленного портала, проведением биржи инжиниринга и промышленного форума, а также расширением линейки микрозаймов для производственных предприятий.

Валентина Любашенко