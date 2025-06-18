В 2025 году в Республике Татарстан запланировано строительство и реконструкция дорог на десяти сельских объектах. Общий объем финансирования составит более 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан направит 1 млрд рублей на дороги в сельских районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан направит 1 млрд рублей на дороги в сельских районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из федерального бюджета будет выделено 818 млн руб, софинансирование из республиканского бюджета составит 217 млн руб. Работы пройдут в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В этом году планируется строительство подъездных дорог к агропредприятиям в Аксубаевском, Апастовском, Сабинском и Сармановском районах. Также будет реконструирована дорожно-уличная сеть в поселках Алексеевское, Рыбная Слобода, селе Манзарас и других населенных пунктах. Общая протяженность объектов — более 50 км.

Как уточнил заместитель министра Артем Чукин, по всем проектам уже заключены контракты, подрядчики приступили к работам.

С 2020 года транспортная инфраструктура сельских районов развивается в рамках обновленной федеральной программы, пришедшей на смену целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», действовавшей до 2020 года. С 2020 по 2024 год в Татарстане построено и капитально отремонтировано 21 дорожное направление к агропромышленным объектам общей протяженностью более 87 км. Общий объем вложений составил 2,6 млрд руб.

Анар Зейналов