ЦАХАЛ: Израиль атакует военные объекты в Тегеране

Израильские вооруженные силы возобновили атаки на военные объекты в столице Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В настоящее время израильские ВВС наносят удары по военным объектам иранского режима в Тегеране»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран сообщал более чем о 220 погибших и более чем о 1,2 тыс. пострадавших.

Подробнее о развитии событий вокруг ирано-израильского конфликта — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая