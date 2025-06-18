На ПМЭФ работает фуд-зона Krasnodar region

Участникам Петербургского международного экономического форума предлагают гастрономическое сопровождение с кубанскими блюдами. Региональная фуд-зона Краснодарского края представила меню, в котором сочетаются местные традиции и элементы авторской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди ключевых позиций — сало по-краснодарски, борщ, суп-лапша с перепелкой, долма, ягнятина, блюда из форели и сеты из кубанских сыров с майским медом. Стоимость предложений варьируется от 600 руб. до 3,5 тыс. руб.

Кроме того, в рацион вошли салаты из свежей зелени, сезонные десерты, включая клубнику в шампанском, и коктейль беллини. В напитках акцент сделан на вариативности — предлагают пять видов чая, классические кофейные позиции вроде капучино и американо, в том числе с альтернативным молоком.

Вячеслав Рыжков