«Вириал» вложит в расширение производства резаков по металлу 3,5 млрд рублей

ООО «Вириал» построит в Петербурге завод по производству металлорежущего инструмента. Проект стоимостью 3,5 млрд рублей планируют реализовать до 2032 года на одной из площадок Особой экономической зоны (ОЭЗ). Соответствующее соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и генеральный директор ООО «Вириал» Владимир Румянцев.

Завод является второй очередью расширения производства «Вириал», о которой «Ъ-СПб» писал в апреле этого года.

Производимый компанией режущий инструмент востребован в двигателестроительной, авиационной и судостроительной отраслях. Предполагается, что новые мощности помогут выпускать до 20 млн резаков в год.

Сейчас «Вириал» базируется на арендуемой площадке в Сестрорецке («Восков Технопарк»). По собственным данным компании, порядка 70% российского рынка сменных пластин и заготовок режущего инструмента в настоящий момент занимают зарубежные производители — преимущественно из Китая и Южной Кореи. В планах «Вириала» к 2027 году увеличить свою долю на рынке по пластинам с 2% до 10%, по заготовкам — с 10% до 40%.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», до 2014 года 49,9% акций в капитале ООО «Вириал» принадлежало АО «Роснано». После выхода последнего из состава учредителей общества его акции отошли московскому АО «Фирма ТТК». По данным на 2025 год, доля АО «Фирма ТТК» увеличилась с 49,9% до 62,6%. В числе других совладельцев ООО «Вириал» — предприниматель Владимир Румянцев (ему принадлежит 18,41%) и кипрская компания Elemorus Holdings Limited (17,03%). По итогам 2024 года выручка предприятия составила около 3,76 млрд рублей.

Владимир Колодчук