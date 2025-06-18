На Ставрополье ущерб от киберпреступлений за 2025 год составил 1 млрд рублей

За пять месяцев 2025 года в крае зарегистрировано более 6,5 тыс. киберпреступлений, а ущерб превысил 1 млрд руб. Об этом сообщил замначальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Ашигов во время круглого стола в ставропольском отеле «Азимут». Мероприятие под названием «Новые способы защиты бизнеса, пользователей и общества от киберугроз» организовало «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если говорить о нашем крае, то проблема такая же, как и в других субъектах РФ. За пять месяцев 2025 года у нас зарегистрировано более 6,5 тыс. фактов преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). Только за пять месяцев 2025 года общий ущерб от них превысил 1 млрд руб.»,— заявил Александр Ашигов.

«В 2024 году удалось совместно с операторами связи победить теневой трафик, что усложнило мошенникам использование подмены номеров и звонков из-за границы. Наряду с этим мы получили новый вызов в виде симбокса для преобразования интернет-соединения в GSM-сигнал. Так, звонок выглядит как исходящий от российского оператора, что вводит жертву в заблуждение»,— добавил спикер.

За пять месяцев 2025 года количество зарегистрированных преступлений в этой сфере значительно выросло, но и раскрываемость увеличилась. Новая статья 272.1 («Незаконные использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные»), введенная в конце 2024 года, позволяет эффективнее бороться с инструментом (симкартами), использующимися в шлюз-каналах и симбоксах.

Мошенники собирают персональные данные через фальшивые опросы и звонки от якобы легитимных организаций, после чего используют эти данные для совершения преступлений, сообщил подполковник полиции. Основной инструмент преступников — сотовая связь и IP-телефония. В ответ полиция и операторы связи работают над лишением мошенников этих инструментов, а гражданам рекомендовано сообщать о подозрительных звонках в банки и операторам связи, а также на сайты МВД и Центробанка для блокировки номеров.

По словам начальника юридического отдела Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России Павла Филя, доля жителей Ставропольского края, пострадавших от кибермошенников на сумму свыше 1 млн руб., увеличилась в полтора раза за год.

Тат Гаспарян