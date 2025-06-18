Доля крупных жертв кибермошенников увеличилась в полтора раза на Ставрополье

Доля жителей Ставропольского края, пострадавших от кибермошенников на сумму свыше 1 млн руб., увеличилась в полтора раза за год. Об этом рассказал начальник юридического отдела Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России Павел Филь во время круглого стола в ставропольском отеле «Азимут». Мероприятие под названием «Новые способы защиты бизнеса, пользователей и общества от киберугроз» организовало издание «Ъ-Кавказ». Участники обсудили влияние законодательных изменений на взаимодействие бизнеса и клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, по результатам опроса 4070 жителей региона, число пострадавших таких жертв выросло с 3,4% в 2023 году до 5,1% в 2024 году. При этом увеличились и суммы похищенных средств. Количество жертв обмана, потерявших от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., увеличилось с 2,2% до 6,6%. Рост зафиксирован и в категории потерь от 100 до 500 тыс. руб. — с 10,1% до 12,5%. Доля пострадавших с ущербом от 20 до 100 тыс. руб. практически не изменилась, составив 17,7% против 16,9% годом ранее. Единственная категория, где произошло снижение, — потери до 20 тыс. руб.. Их доля сократилась с 67,4% в 2023 году до 58,1% в 2024-м.

«По данным Банка России, в 2024 году 60,8% из 4070 опрошенных жителей Ставрополья не сталкивались с мошенниками — это больше, чем в 2023 году (52,9%). Однако доля тех, кто стал жертвой преступников, также возросла»,— сказал Павел Филь.

Основным способом обмана остались звонки и SMS-сообщения — 49,6% случаев. На втором месте мошенничество через мессенджеры (13,9%), на третьем — через социальные сети (8,6%). По словам спикера, чаще всего жертвы переводили деньги по требованию злоумышленников (18,7% случаев), переходили по вредоносным ссылкам (16,7%) или вводили данные банковских карт в интернете (10,9%).

Количество обращений россиян в банки и правоохранительные органы по случаям мошенничества выросло на 5-6% по сравнению с 2023 годом. «Граждане при столкновении с мошенниками часто задаются вопросом о целесообразности обращения за помощью. Особенно редко заявляют о преступлениях при ущербе до 20 тыс. руб. — некоторым стыдно признаваться в произошедшем. Согласно данным опроса Банка России, за год на 5% увеличилось число обращений в банки по поводу хищения средств. На 6% выросло количество заявлений в полицию, на 5% — в Банк России»,— добавил Павел Филь.

Он призывал граждан всегда сообщать о случаях мошенничества независимо от размера ущерба. Такие обращения пополняют базы данных о преступных схемах и помогают предупреждать их в будущем.

Всего в общероссийском опросе приняли участие более 429 тыс. человек. В Ставропольском крае треть от 4070 опрошенных столкнулись с мошенниками, однако 81% из них вспомнили правила кибербезопасности и прекратили общение с злоумышленниками.

Тат Гаспарян