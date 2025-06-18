В Татарстане на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска на трассе М-12 произошло столкновение с грузовиком, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на трассе М-12 в ДТП с грузовиком погиб один человек

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Татарстане на трассе М-12 в ДТП с грузовиком погиб один человек

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По предварительной информации, водитель Hyundai, двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с попутным грузовиком. После удара машина съехала в кювет и опрокинулась. Женщина скончалась на месте.

Ранее в Нижнекамске в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибла пассажирка.

Анар Зейналов