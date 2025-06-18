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В Нижнекамске в ДТП погибла женщина

В Нижнекамске в результате ДТП с участием автомобилей Kia и Toyota погибла пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

В Нижнекамске в ДТП погибла женщина

В Нижнекамске в ДТП погибла женщина

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Нижнекамске в ДТП погибла женщина

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По информации ведомства, водитель Kia при повороте налево, нарушив ПДД, допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии пассажирка Kia скончалась на месте, водитель получил травмы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Анар Зейналов

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