В Нижнекамске в ДТП погибла женщина
В Нижнекамске в результате ДТП с участием автомобилей Kia и Toyota погибла пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
В Нижнекамске в ДТП погибла женщина
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан
По информации ведомства, водитель Kia при повороте налево, нарушив ПДД, допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии пассажирка Kia скончалась на месте, водитель получил травмы.
Обстоятельства происшествия уточняются.