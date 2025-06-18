В Нижнекамске в результате ДТП с участием автомобилей Kia и Toyota погибла пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске в ДТП погибла женщина

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Нижнекамске в ДТП погибла женщина

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По информации ведомства, водитель Kia при повороте налево, нарушив ПДД, допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии пассажирка Kia скончалась на месте, водитель получил травмы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Анар Зейналов