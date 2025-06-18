Александр Бастрыкин потребовал доклад по проверке копейских маршрутчиков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о противоправных действиях мигрантов, занимающихся перевозкой пассажиров по маршруту Копейск — Челябинск. Региональное управление ведомства приступило к процессуальной проверке по этому поводу, сообщает Информационный центр СК России.

В ряде telegram-каналах сообщается об отсутствии в автобусах терминалов для оплаты проезда, водители при этом принуждают пассажиров переводить деньги по номерам телефонов. Также местные жители жалуются на то, что маршрутчики нарушают правила дорожного движения и агрессивно реагируют на замечания. «Так, один из фигурантов, удерживая в руках монтировку, вступил в конфликт с общественниками, которые высказали просьбу продемонстрировать разрешительную документацию на осуществление трудовой деятельности», — сообщает Информационный центр СКР.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Также ее контролирует центральный аппарат ведомства.