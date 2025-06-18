В Астрахани глава фирмы пойдет под суд за хищение свыше 3 млн рублей

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о хищении более 3 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант с октября 2022 года по октябрь 2023 года похитил денежные средства в рамках исполнения мероприятий нацпроекта «Демография» и госконтракта по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в Ахтубинске. После заключения договора выполнения субподрядных работ с аффилированной организацией он получил авансовый платеж, распорядился провести часть работ на объекте, после чего завысил стоимость актов выполненных работ.

Фигурант использовал похищенные деньги по своему усмотрению. ГКУ «Управление по капитальному строительству Астраханской области» в результате указанных действий руководителя фирмы был причинен ущерб на сумму 3,9 млн руб., который к настоящему времени полностью возмещен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов