Яблони с ремонтируемой улицы Советской в Ижевске пересадят на бульвар Гоголя
19 яблонь пересадят с ул. Советской на бульвар Гоголя, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Решение принято в связи с реконструкцией тротуара.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Специалисты провели предварительную подготовку по сохранению целостности корневой системы, а новые места высадки деревьев выбирали с учетом расположения инженерных коммуникаций.
На месте яблонь в дальнейшем планируют высадить липы-крупномеры и кустарник в виде живой изгороди. Линию посадки деревьев вдоль реконструируемого тротуара сместят к проезжей части, ранее она располагалась посередине пешеходной зоны. По словам автора концепции благоустройства ландшафтного архитектора Любови Яковицкой, проект направлен на «формирование образа улицы столичного уровня».