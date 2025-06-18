Яблони с ремонтируемой улицы Советской в Ижевске пересадят на бульвар Гоголя

19 яблонь пересадят с ул. Советской на бульвар Гоголя, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Решение принято в связи с реконструкцией тротуара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Специалисты провели предварительную подготовку по сохранению целостности корневой системы, а новые места высадки деревьев выбирали с учетом расположения инженерных коммуникаций.

На месте яблонь в дальнейшем планируют высадить липы-крупномеры и кустарник в виде живой изгороди. Линию посадки деревьев вдоль реконструируемого тротуара сместят к проезжей части, ранее она располагалась посередине пешеходной зоны. По словам автора концепции благоустройства ландшафтного архитектора Любови Яковицкой, проект направлен на «формирование образа улицы столичного уровня».